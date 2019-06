Business news: Iraq affida a Hyundai progetto da 2,4 miliardi di dollari trattamento acqua di mare

- L’Iraq ha selezionato la compagnia sudcoreana Hyundai Engineering and Construction per la realizzazione di un progetto da 2,4 miliardi di dollari per il trattamento e l’iniezione di acqua di mare nei pozzi petroliferi con l’obiettivo di aumentare la produzione di idrocarburi. Lo ha annunciato il direttore della compagnia irachena Basra Oil Company in una conferenza stampa. L’assegnazione del progetto a Hyundai deve ricevere ancora l’approvazione definitiva del ministero del Petrolio iracheno. L'Iraq è il secondo produttore dell'Organizzazione dei paesi esportatori di petrolio (Opec) e sta cercando di aumentare la sua capacità di produzione. Per sfruttare maggiormente le sue potenzialità, il ministero del Petrolio iracheno ha deciso di iniettare acqua in diversi pozzi petroliferi maturi, per evitare di perdere la pressione necessaria per consentire l’estrazione. L'acqua dolce è una risorsa scarsa in Iraq e quindi l'uso di acqua di mare trattata è una delle migliori alternative. (Irb)