Business news: Oman, Scg annuncia operazioni commerciali centrale elettrica Sohar-3

- L'omanita Shinas Generating Company (Sgc) ha annunciato l’inizio delle operazioni commerciali nella centrale elettrica da 1.710 megawatt nel governatorato di Sohar, nel sultanato dell’Oman. In un’intervista rilasciata all’agenzia di stampa omanita “Ona”, il responsabile di Sgc, Abdullah bin Ali al Nofli ha dichiarato: "L'impianto è costruito utilizzando tecnologie avanzate, affidabili ed efficienti a ciclo combinato. Questo rende Sohar-3 una delle centrali elettriche più efficienti nel sultanato”. La Sohar-3 funziona a gas naturale come combustibile primario e diesel come combustibile di riserva. Al Nofli ha inoltre rivelato che la giapponese Mitsui, la saudita Acwa e la locale Didic hanno investito 1 miliardo di dollari per completare questo progetto. Sgc ha stipulato un accordo di acquisto di energia (Ppa) con la società statale di approvvigionamento di energia e acqua Opwp. Secondo i responsabili della Opwp, il progetto svolgerà anche un ruolo attivo nel soddisfare la crescente domanda di elettricità nell'ambito dell'espansione urbana e dei progetti di sviluppo del sultanato. (Res)