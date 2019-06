Business news: Libano, governo valuta revisione accordo commerciale con Ue

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo del Libano sta valutando una revisione dell’Accordo di associazione con l’Unione europea, sottoscritto nel 2006 con l’obiettivo di imporre una tassazione sulle merci europee e ridurre in questo modo il deficit di bilancio. È quanto emerge da un’analisi pubblicata dal quotidiano libanese “L’Orient le jour”. L'accordo Ue-Libano promuove i diritti umani, il dialogo politico, la libera circolazione delle merci e la cooperazione economica, sociale e culturale. Diverse fonti libanesi e straniere sostengono che l’esecutivo di Beirut starebbe meditando una sospensione unilaterale dell’accordo sottoscritto nel 2006 e che dal 2008 al 2015 ha comportato la graduale eliminazione dei dazi doganali e di altre imposte sulle esportazioni europee in Libano e viceversa. Uno degli obiettivi del governo è quello di poter sottoporre i prodotti europei a una nuova tassa del 2 per cento sulle importazioni, stabilita nel progetto di bilancio del 2019, che è attualmente oggetto di discussione da parte dei deputati. L’imposta dovrebbe durare fino alla fine del 2022 non verrà applicata ai veicoli elettrici e ibridi, le attrezzature e le materie prime utilizzate dai settori agricolo e industriale. "Se questa tassa viene approvata in parlamento, il ministro dell'Economia e del Commercio, Mansour Bteich, notificherà la decisione alla delegazione Ue in Libano", ha dichiarato una fonte vicina al Movimento patriottico libero (Cpl), la corrente politica a cui appartiene il ministro Bteich. Tuttavia, in una dichiarazione rilasciata a “L’Orient le jour”, il ministro ha escluso una “sospensione” dell’accordo, sottolineando che il Libano sta valutando una sua revisione come previsto dall’articolo 34 dell’intesa, che consente a una delle due parti di introdurre misure restrittive a fronte di un deficit della bilancia dei pagamenti. Il ministro ha ricordato che questo è proprio il caso del Libano che dal 2011 sta affrontando un deficit nella bilancia dei pagamenti. Nel 2018, la bilancia dei pagamenti ha registrato un deficit di 4,8 miliardi di dollari a fronte di un surplus di 2,8 miliardi di dollari nel 2006, anno di entrata in vigore dell'accordo di associazione con l'Ue. Secondo Bteich la situazione sarebbe ulteriormente peggiorata negli ultimi mesi. Il ministro ha assicurato inoltre che "l'attuazione di tali misure restrittive sarà effettuata in armonia con l'accordo e non unilateralmente", poiché la delegazione dell’Ue verrà informata in modo adeguato, conformemente all'articolo 34, a cui seguirà la presentazione di un calendario per l'abolizione di tali misure. (Res)