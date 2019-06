Business news: Israele, deficit fiscale stabile al 3,8 per cento del Pil

- Il disavanzo di bilancio in Israele ha raggiunto il 3,8 per cento del prodotto interno lordo da giugno 2018 a maggio scorso. Lo riferisce il quotidiano economico israeliano “Globes”. Nei primi cinque mesi del 2019 il deficit è stato di 15,1 miliardi di shekel (circa 3,71 miliardi di euro) mentre nello stesso periodo di riferimento del 2018 era stato di 2,3 miliardi di shekel (circa 570 milioni di euro). La spesa civile del governo è aumentata del 15,8 per cento da gennaio a maggio scorsi, in netto aumento rispetto all’obiettivo del 6 per cento fissato nella finanziaria. Anche le spese nel settore militare sono aumentate rispetto a quanto previsto dalla legge di bilancio. Nei primi cinque mesi dell’anno la spesa per la difesa è cresciuta del 2,9 per cento, rispetto a un tetto dell’1,9 per cento previsto dalla finanziaria. Le entrate fiscali sono leggermente aumentate, raggiungendo 135 miliardi di shekel (33 miliardi di euro) nei primi cinque mesi del 2019, circa 4 miliardi di shekel (poco meno di un miliardo di euro) in più rispetto al corrispondente periodo del 2018. (Res)