Giappone: G20, prosegue incontro ministri Finanze e banchieri centrali (11)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo giapponese intende anche rivedere il sistema fiscale nazionale per aumentare gli introiti fiscali da Amazon e dalle altre grandi multinazionali dell’e-commerce che sfuggono in larga parte alle tassazioni nazionali, pur assorbendo quote sempre maggiori dei mercati della distribuzione al dettaglio. Stando a indiscrezioni pubblicate dalla stampa giapponese la scorsa estate, Tokyo intende trovare il modo di chiudere almeno in parte le scappatoie che consentono ad aziende come Amazon di sfruttare le disparità tra i regimi fiscali dei vari paesi ed altre scappatoie offerte dalla loro particolare struttura. Shigeki Morinobu, professore di diritto tributario della Chuo University appositamente incaricato dal governo di studiare la questione, ha dichiarato al quotidiano “Asahi” che l’attuale regime fiscale è frutto di un’era ormai superata, e inadeguato alla struttura e alle esigenze dell’attuale società digitale. (segue) (Git)