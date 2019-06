Giappone: G20, ministri definiscono linee guida per l’intelligenza artificiale

- I ministri del Commercio delle 20 maggiori economie del Globo (G20) hanno concordato una serie di linee guida per l’impiego responsabile dell’intelligenza artificiale (Ia), una tecnologia che reca con sé vasti benefici potenziali per il consorzio umano, ma altrettanti rischi, se non adeguatamente vigilata nei suoi indirizzi di sviluppo. Le persone che lavorano allo sviluppo delle Ia “dovrebbero operare una guida responsabile di Ia affidabili, a perseguimento di esiti benefici per le persone e il pianeta”, recita un comunicato congiunto diffuso dai ministri nella serata di ieri, al termine di una giornata di discussioni sull’economia digitale a Tsukuba, nel Giappone Orientale. Le linee guida, che sono un allegato non vincolante al comunicato congiunto denominato “Principi del G20 sulle Ia”, sollecitano tutti i soggetti coinvolti nello sviluppo di tale tecnologia a “rispettare la supremazia del diritto, i diritti umani e i valori democratici lungo l’intero ciclo vitale dei sistemi Ia”. Tra i valori citati espressamente dalle linee guida figurano la privacy, l’eguaglianza, la diversità e i diritti al lavoro riconosciuti a livello internazionale (segue) (Git)