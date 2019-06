Giappone: G20, ministri definiscono linee guida per l’intelligenza artificiale (2)

- La città di Tsukuba, in Giappone, ospita da ieri una ministeriale di due giorni del G20 sul commercio e l’economia digitale. L’incontro è il primo a riunire oltre 50 ministri incaricati del commercio e dell’economia digitale, per discutere come le economie del G20 possano promuovere gli scambi e gli investimenti e massimizzare i benefici derivanti dallo sviluppo dell’economia digitale e delle tecnologie, al fine di conseguire una crescita sostenibile dell’economia globale. La priorità dell’incontro è di inviare un messaggio comune in favore del libero scambio e del multilateralismo economico, in un contesto segnato dalle crescenti tensioni commerciali tra Stati Uniti e Cina. Il Giappone è rappresentato all’evento dal ministro delle Comunicazioni, Masatoshi Ishida, da quello degli Esteri, Taro Kono, e dal ministro del Commercio, Hiroshige Seko. (segue) (Git)