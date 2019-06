Business news: ministro Economia Iran, riduzione dipendenza petrolio è priorità

- La riduzione della dipendenza dalle esportazioni petrolifere resta la principale priorità per l’Iran. Lo ha dichiarato il ministro il ministro dell'Economia e delle Finanze iraniano Farhad Dejpasand citato dall’agenzia di stampa “Mehr”. Parlando durante una visita al porto di Amirabad, sul Mar Caspio, il ministro ha sottolineato l’importanza degli scali portuali “di tutta la nazione” per sostenere il programma di diversificazione economica. L'Iran sta affrontando una pesante crisi economica a seguito delle sanzioni imposte dagli Stati Uniti dopo la loro uscita unilaterale dall'accordo sul nucleare iraniano avvenuta lo scorso 8 maggio 2018. Le restrizioni economiche hanno colpito profondamente l'industria petrolifera dell'Iran con la produzione che è crollata a 2,57 milioni di barili di petrolio al giorno nel mese di aprile, 120 mila barili in meno rispetto a marzo. (segue) (Res)