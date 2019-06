Business news: Giordania, missione Ice su rinnovabili dal 22 al 24 luglio

- Si terrà dal 22 al 24 luglio la missione di operatori italiani in Giordania organizzata da Ice Agenzia dedicata al settore delle energie rinnovabili. Nei decenni passati la questione energetica è diventata una delle massime priorità per la Giordania, soprattutto lo sviluppo di fonti di energia alternativa. Grazie al programma “Feed in Tariff” lanciato nel 2011, la Giordania ha adottato uno dei più sofisticati quadri legislativi in materia di sviluppo delle energie rinnovabili, diventando il primo paese arabo ad approvare una legge che regolasse tale settore. Per aderire all'iniziativa, entro e non oltre il 17 giugno 2019, è necessario seguire le indicazioni sulla pagina: https://www.ice.it/it/area-clienti/eventi/dettaglio-evento/2018/C4/016/modalita-adesione). “L’obiettivo del workshop è avvicinare le aziende italiane e la loro tecnologia ad un paese, come la Giordania, sempre più impegnato ad utilizzare le energie rinnovabili grazie all'attenzione maggiore verso l'ambiente e, soprattutto, per diminuire in maniera decisa la dipendenza dall'import di petrolio e derivati dai paesi limitrofi”, ha dichiarato Filippo Covino, responsabile di Ice Amman ad “Agenzia Nova”. Secondo Covino “è una occasione rilevante per poter sfruttare le opportunità di business che la Giordania propone in un settore dove il made in Italy occupa una posizione indiscussa di primo piano”. A fine 2018, la capacità totale dei progetti per la generazione di energia attraverso l’utilizzo di fonti rinnovabili ammontava a 1,090 megawatt. I primi progetti sulle energie rinnovabili sono stati lanciati nel 2016, la cui produzione di energia elettrica si stima possa raggiungere i 2,700 megawatt entro il 2021 di cui 715 megawatt dall’eolico. Attualmente la capacità della rete giordana si attesta intorno ai 3,6 gigawatt: il progetto da 160 milioni di dollari del “green corridor” per la distribuzione di energia solare da sud al centro e al nord, dovrebbe contribuire all’aggiunta di un gigawatt all’intera rete. Il seminario di Amman è un’occasione unica, quindi, per incontrare i maggiori attori giordani in questo settore, oltre a buyer provenienti da paesi della regione del Medio Oriente e del Nord Africa, in particolare Egitto, Libano, Palestina e Iraq, che nonostante l’instabilità politica si confermano dei mercati molto promettenti per le imprese italiane. (Res)