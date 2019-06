Giappone: G20, ministri Finanze evidenziano “intensificazione” tensioni commerciali

- I ministri delle Finanze e i banchieri centrali del G20, riuniti da ieri a Fukuoka, in Giappone, per una ministeriale di due giorni, includeranno nel comunicato conclusivo di oggi una presa d’atto esplicita dell’aumento delle tensioni commerciali e geopolitiche globali. E’ quanto riferiscono fonti vicine ai lavori, secondo cui una nuova versione della bozza del comunicato afferma che “le tensioni commerciali e geopolitiche si sono intensificate”, e aggiunge che i leader del G20 “continueranno a far fronte ai rischi, e saranno pronti ad intraprendere ulteriori azioni”. (segue) (Git)