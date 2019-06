Usa: accordo su migranti, Trump ringrazia presidente e ministro Esteri Messico (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'intesa sui dazi al 5 per cento che sarebbero dovuti scattare lunedì 10, raggiunta al termine di una intensa settimana di negoziati, impegna tra le altre cose il Messico a intensificare i controlli migratori alla frontiera con il Guatemala e renderà più veloci i procedimenti per l'ingresso dei migranti legali negli Usa. La chiusura dell'accordo ha spinto il presidente Usa, Donald Trump, a sospendere a tempo "indefinito" le tariffe. Il segretario di stato Usa, Mike Pompeo, ha ringraziato su Twitter il suo omologo, Marcelo Ebrard, per gli "intensi sforzi" compiuti durante le trattative, concluse a "beneficio di Usa e Messico". Sulla stessa lunghezza d'onda il ministro degli Esteri messicano: "Ringrazio il segretario di stato per il suo coraggioso contributo" utile a "trovare l'accordo di oggi. Grazie Mike!", ha scritto in un messaggio pubblicato su twitter. (Res)