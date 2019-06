Gli appuntamenti di domani a Milano e in Lombardia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Di seguito un quadro dei principali appuntamenti in programma domani a Milano e in Lombardia.VARIEConcerto del Quartetto Siegfried, con un programma dedicato ai due geni compositivi del classicismo viennese: Mozart e Haydn. Iniziativa nell’ambito della stagione “Classico Neo-Classico?” di Palazzo Marino in Musica.Palazzo Marino - sala Alessi, piazza della Scala 2 (ore 11.00)In occasione della Solennità di Pentecoste l’arcivescovo di Milano, mons. Mario Delpini, partecipa alla Festa Diocesana delle Genti, dal titolo “Concittadini dei santi e familiari di Dio”.Basilica dedicata a Santa Maria Assunta, piazza Libertà - Gallarate (ore 11.30)Nell'ambito della Festa di Radio Popolare 'All You Need is Pop', incontro “La nuova Triennale e uno sguardo sullo sviluppo urbanistico di Milano”. Interviene Stefano Boeri, direttore della Triennale di Milano.Pedana Faggio Rosso, via Ippocrate 47 (ore 13:30)Nell'ambito della Festa di Radio Popolare 'All You Need is Pop’, dibattito “La Milano del futuro”. Intervengono Pierfrancesco Maran, assessore all’Urbanistica del Comune di Milano, Gabriele Mariani, architetto e ingegnere di “Milano in Comune”, Paolo Pileri, urbanista del Politecnico di Milano e Claudio Nelli, fondatore del blog Urban File.Pedana Faggio Rosso, via Ippocrate 47 (ore 14:30)Nell'ambito della Festa di Radio Popolare 'All You Need is Pop’, dibattito “Piazza Fontana 50 anni dopo e una morte che brucia ancora. La verità negata su Pino Pinelli”.Partecipano, Claudia Pinelli, Silvia Pinelli e Piero Scaramucci.Pedana Faggio Rosso, via Ippocrate 47 (ore 16:30)Spettacolo “Opera da tre soldi” di Brecht e Weill. Hanno collaborato alla regia gli studenti del Laboratorio di Regia Teatrale dell'Università IULM.Teatro Franco Parenti - sala Grande, via Pier Lombardo (ore 21.00) (Rem)