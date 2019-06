Business news: presidente cinese Xi, unirsi per ottenere maggiore collaborazione fra membri Brics

- La Cina è pronta a unirsi alla Russia per ottenere maggiori progressi nella cooperazione tra i membri dei Brics (Brasile, Russia, India, Cina, Sudafrica) e per lo sviluppo dell'Organizzazione per la cooperazione di Shanghai (Sco). Lo ha detto il presidente cinese Xi Jinping alla vigilia della sua visita ufficiale in Russia, che ha inizio oggi. "Negli ultimi dieci anni, i paesi Brics hanno sostenuto lo spirito di apertura, inclusione e cooperazione 'win-win', hanno approfondito la cooperazione nel commercio, nella finanza, nella politica, nella sicurezza e negli scambi interpersonali, e sono diventati una forza costruttiva negli affari internazionali", ha detto Xi. Il presidente cinese ha aggiunto che la Russia è il luogo di nascita dell'incontro dei leader dei paesi Brics, e il summit inaugurale nella città russa di Ekaterinburg ha aperto un capitolo storico della cooperazione. (Cip)