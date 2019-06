Business news: Giappone, Rakuten e Nec realizzeranno rete 5G proprietaria

- Il gruppo dell’e-commerce giapponese Rakuten, ultima azienda ad essere entrata nel settore dei servizi di telefonia mobile, istituirà un partenariato con il gruppo dell’information technology Nec per installare circa 16 mila stazioni base 5G a basso costo sul territorio nazionale giapponese nell’arco dei prossimi cinque anni. Lo riferisce il quotidiano “Nikkei”, che cita fonti aziendali anonime. Rakuten, di proprietà del miliardario giapponese Hiroshi Mikitani, ha scelto di rivolgersi a un fornitore domestico per realizzare la propria rete 5G, confermando la tendenza degli operatori di telefonia mobile di quel paese a evitare il colosso cinese dell’elettronica per le comunicazioni Huawei, oggetto di una campagna di boicottaggio globale da parte degli Usa. Rakuten e Nec collaboreranno allo sviluppo di una antenna 5G a basso costo basata sul concetto della “network virtualization”, che affida a un software attraverso Internet le funzioni necessarie a operare la rete. L’obiettivo è di ridurre l’esigenza di hardware specializzato, consentendo invece un più agevole aggiornamento delle strutture esistenti allo standard 5G. (Git)