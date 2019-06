Albania: Rama su annullamento amministrative, "errore di Meta, elezioni si terranno il 30 giugno"

- Il presidente della Repubblica Ilir Meta "ha sbagliato ad annullare le elezioni amministrative. Ma saranno tuttavia svolte il 30 giugno": lo ha dichiarato il premier Edi Rama. Il capo del governo "si è detto "non sorpreso" da questa decisione "perché non è altro che la chiusura del cerchio di un piano preparato da tempo, e per un'unica ragione: non per rinviare le elezioni, ma per obbligare il governo e seppellire la riforma giudiziaria". Il premier, tuttavia, ha detto che "né il governo potrà essere trascinato in questa situazione, né la riforma potrà essere seppellita". Rama, intervenuto durante un comizio elettorale nella località di Berat, ha inoltre ribadito che "il 30 giugno si svolgeranno le elezioni perché le elezioni sono del popolo, e non dei partiti o del presidente della Repubblica". (Alt)