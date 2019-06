Business news: Cina, azienda veicoli elettrici Nio ha visto boom di consegne ad aprile e maggio

- Nio, uno dei principali produttori di veicoli elettrici cinesi (Ev), ha riportato ottime prestazioni in termini di consegne per i primi due mesi del secondo trimestre. "Con le consegne di aprile e maggio completate, ora prevediamo che le consegne di ES8 del secondo trimestre siano prossime o superiori alla gamma di linee guida preventiva della società da 2.800 a 3.200 consegne trimestrali", ha affermato William Li, fondatore e presidente di Nio. Le azioni di Nio sono aumentate di circa il 2,7 per cento attorno alla chiusura del mercato. A partire da ieri, la società quotata alla borsa di New York è stata valutata in oltre 3,1 miliardi di dollari in termini di capitalizzazione di mercato. Nio ha iniziato a consegnare la ES8, un Suv elettrico a sette posti ad alte prestazioni in Cina nel giugno 2018, e la sua variante, la ES8 a 6 posti, nel marzo 2019. Al 31 maggio, le consegne complessive della ES8 hanno raggiunto 17.550 veicoli totali. (Cip)