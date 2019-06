Business news: Stati Uniti verso vendita di armi a Taiwan da 2 miliardi di dollari

- Gli Stati Uniti si stanno preparando a vendere a Taiwan oltre 2 miliardi di dollari di armi e carri armati. Secondo quanto riferito dalla stampa statunitense, al congresso Usa è stato inviato un avviso informale della proposta di vendita, che includerebbe 108 carri armati M1A2 Abrams della General Dynamics Corp e munizioni anticarro. Gli Stati Uniti sono l'unico fornitore di armi di Taiwan e la mossa rischia di esacerbare le tensioni tra Washington e Pechino nel mezzo di una guerra commerciale. La Cina considera Taiwan parte del paese e ha espresso sgomento per l'aumento delle pattuglie navali statunitensi attraverso lo Stretto di Taiwan negli ultimi mesi. Di recente la Cina sarebbe stata irritata da un incontro tra il capo della sicurezza nazionale di Taiwan, David Lee, e il consigliere per la sicurezza della Casa Bianca, John Bolton, il primo incontro tra gli ufficiali di sicurezza statunitensi e taiwanesi in più di quattro decenni. (Was)