Business news: Giappone, governo punta a combattere evasione online tramite agenti specializzati

- Le autorità giapponesi schiereranno un gruppo di circa 200 specialisti per individuare i redditi non dichiarati derivanti da transazioni di criptovalute, video monetizzati e altre attività riconducibili alla cosiddetta “new economy”. Lo ha annunciato ieri l’Agenzia fiscale nazionale giapponese. Gli specialisti verranno suddivisi in gruppi distaccati presso 12 uffici sul territorio nazionale a partire dal mese di luglio. Il loro compito sarà di assistere le autorità fiscali giapponesi nelle indagini relative all’evasione online. Le autorità giapponesi hanno individuato casi di consistenti redditi non dichiarati derivanti da attività online. Oltre alle criptovalute e ai video in streaming, l’evasione online è riconducibile ad attività quali le aste online e l’inserzione di alloggi immobili, i cui proventi possono essere convertiti in qualunque momento in denaro contante. (Git)