Business news: Seul stanzia 8 milioni di dollari per aiuti umanitari a Pyongyang

- La Corea del Sud ha approvato un piano per l’invio di aiuti umanitari dal valore complessivo di 8 milioni di dollari alla Corea del Nord tramite le agenzie delle Nazioni Unite; Seul sta valutando anche donazioni aggiuntive di riso per alleviare la carestia e la malnutrizione che affliggono quel paese. Il Consiglio per lo scambio e la promozione Sud-Nord. Un organo decisionale incaricato di questioni inter-coreane alle dipendenze del ministero dell’Unificazione sudcoreano, ha dato la luce verde all’utilizzo dei fondi dal bilancio dello Stato, a sostegno di programmi per la Corea del Nord del Programma alimentare mondiale e del Fondo delle Nazioni Unite per l’infanzia (Unicef). Quella approvata è la prima forma di assistenza umanitaria a livello governativo concessa alla Corea del Nord dall’amministrazione del presidente sudcoreano Moon Jae-in. Il piano era stato approntato già nel 2017, ma era stato accantonato nel contesto della campagna di “massima pressione” sanzionatoria esercitata su Pyongyang dagli Stati Uniti e dai loro alleati. (Git)