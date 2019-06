Business news: Marocco, in crescita il flusso di investimenti diretti all'estero

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il flusso degli investimenti diretti marocchini all'estero alla fine di aprile ha registrato una crescita del 70,6 per cento come annunciato dall'ufficio di cambio di Rabat. Alla fine di aprile, il flusso di investimenti diretti marocchini all'estero ha raggiunto 3,33 miliardi di dirham (300 milioni di euro) contro 1,95 miliardi di dirham dell'anno precedente. Per quanto riguarda la bilancia commerciale, l'eccedenza è del 10,5 per cento. (Mar)