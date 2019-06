Business news: Algeria, Banca mondiale riduce le stime di crescita economica

- La Banca mondiale ha ridotto le previsioni di crescita economica per l'Algeria, stimando un aumento del Prodotto interno lordo (Pil) dell'1,7 per cento nel 2020. “Il consolidamento delle finanze pubbliche graverà sulle attività non petrolifera", spiega la Banca mondiale nelle sue ultime prospettive economiche globali. La proiezione per il 2020 è inferiore di 0,1 punti rispetto alle previsioni di gennaio. La Banca mondiale ha ridotto dello 0,4 per cento anche la stima sulla crescita per l’anno in corso: nel 2019, infatti, l’economia del paese nordafricano dovrebbe crescere dell’1,9 per cento rispetto al 2,3 per cento stimato in precedenza. Altresì in calo di 0,4 punti percentuali le proiezioni per il 2021, con un aumento del Pil algerino stimato all’1,4 per cento dalla Banca mondiale. Il rapporto prevede un ripristino in Algeria delle misure di adeguamento fiscale dopo la politica espansionistica promossa dall’ormai ex governo fedele al presidente Abdelaziz Bouteflika, dimessosi il 2 aprile dopo 20 anni al potere, per incentivare la crescita economica in un contesto di calo delle entrate petrolifere. Secondo la Banca mondiale, il riequilibrio fiscale dell’Algeria dovrebbe essere seguito da un lieve rallentamento del settore non-idrocarburi nel corso del 2019, neutralizzando così il leggero aumento della produzione di idrocarburi avendo come risultato una “crescita lenta”. (Ala)