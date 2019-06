Business news: Marocco, Banca mondiale conferma crescita economica al 2,9 per cento nel 2019

- La Banca mondiale ha lasciato quasi invariate le stime di crescita economica in Marocco nel 2019 e nei prossimi due anni. Secondo l'ultimo rapporto sulle prospettive economiche globali, infatti, il Prodotto interno lordo del Marocco crescerà del 2,9 per cento nel 2019 e del 3,5 per cento nel 2020, la stessa previsione di gennaio, a fronte di una media regionale (Nord Africa e Medio Oriente escludendo Libia, Siria e Yemen) rispettivamente dell’1,3 e del 3,2 per cento nell’esercizio corrente e l’anno prossimo. In leggero aumento dello 0,1 per cento la proiezione per il 2021, quando l’economia marocchina dovrebbe crescere del 3,6 per cento. “I programmi sostenuti dal Fondo monetario internazionale e dalla Banca mondiale in molte economie (ad esempio in Egitto e in Marocco) continueranno a promuovere l'aggiustamento strutturale, quadri di gestione fiscale più forti, una maggiore vivacità delle piccole imprese e l'accesso all'elettricità”, si legge nel rapporto della Banca mondiale. (Mar)