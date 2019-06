Business news: Tunisia, Banca mondiale, stime di crescita economica in lieve calo rispetto a gennaio

- La Banca mondiale ha leggermente ridotto le proiezioni di crescita economica in Tunisia per l’anno in corso e nei prossimi due anni. Secondo l'ultimo rapporto sulle prospettive economiche globali, infatti, il Prodotto interno lordo tunisino crescerà del 2,7 per cento nel 2019 e del 3,2 per cento nel 2020, in calo di 0,2 punti rispetto alle previsioni di gennaio, a fronte di una media regionale (Nord Africa e Medio Oriente escludendo Libia, Siria e Yemen) rispettivamente dell’1,3 e del 3,2 per cento nell’esercizio corrente e nell’anno prossimo. In lieve calo dello 0,1 per cento la proiezione per il 2021, quando l’economia tunisina dovrebbe crescere del 3,5 per cento. “Le attività sono più deboli (...) nei paesi che hanno stretto le politiche fiscali e monetario per ridurre il deficit discale e delle partite correnti (Haiti, Pakistan, Tunisia)”, si legge nel rapporto. (Tut)