Business news: Egitto, Banca mondiale conferma crescita economica al 5,7 per cento nel 2019

- La Banca mondiale conferma in Egitto una crescita economica del 5,7 per cento nel 2019, grazie alle nuove riforme intraprese dal governo del Cairo e alla produzione di gas naturale. E’ quanto emerge dal rapporto sulle prospettive economiche globali pubblicato dall'istituzione internazionale con sede a Washington. “In Egitto gli investimenti e la produzione di gas naturale sono rimasti forti”, afferma la Banca mondiale. Il Prodotto interno lordo egiziano crescerà del 5,9 per cento nel 2020 e del 6,0 per cento nel 2021, la stessa previsione di gennaio, a fronte di una media regionale (Nord Africa e Medio Oriente escludendo Libia, Siria e Yemen) rispettivamente del 3,2 e del 2,7 per cento nei prossimi due anni. “In Egitto l'inflazione è diminuita di circa il 13 per cento (anno su anno) dopo il picco superiore al 30 per cento registrato nel luglio 2017; e la Banca centrale ha tagliato i tassi di interesse nel febbraio 2019”, si legge ancora nel rapporto, sottolineando inoltre le “nuove riforme” avviate dal paese delle piramidi “come le leggi sugli investimenti, le licenze industriali e gli appalti”. (Cae)