Business news: Marocco, esportazioni di prodotti artigianali, +32 per cento ad aprile

- Lo scorso aprile, le esportazioni di prodotti artigianali del Marocco sono cresciute del 32 per cento rispetto allo stesso mese dell'anno scorso. E’ quanto emerge dai dati del ministero del Turismo, trasporto aereo, artigianato e economia sociale di Rabat. La ripartizione per prodotto mostra che gli articoli in ottone sono in cima alla lista dei beni richiesti all'estero con un tasso di crescita dell'84 per cento rispetto ad aprile 2018, seguito da prodotti in ceramica e pietra (+ 62 per cento), abbigliamento tradizionale (59 per cento), tappeti (51 per cento) e gioielli (37 per cento), si legge in una nota del ministero. (Mar)