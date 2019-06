Albania: iniziata protesta opposizione, polizia teme nuovi atti violenti (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Invitiamo i partecipanti alla manifestazione a non superare i limiti della legge. L'uso di strumenti pirotecnici va evitato, in quanto pericolosi per gli agenti ma anche per gli stessi cittadini", si legge in una nota della polizia che invita i leader dell'opposizione ad "allontanare dalla folla le persone a volto coperto". Queste dichiarazioni sono state ritenute provocatorie dai vertici dell'opposizione, secondo cui "la violenza non è mai stata un obiettivo e strumento". Nella nota rilasciata dall'opposizione vengono invitati i manifestanti "a difendere i semplici agenti della polizia, nonostante le provocazioni dei loro dirigenti". (Alt)