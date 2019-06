Business news: ministero Esteri cinese, Pechino protesta contro decisione Usa di vendere armi a Taiwan

- La Cina ha avanzato una ferma protesta contro la decisione degli Stati Uniti di vendere armi a Taiwan. Lo ha dichiarato il portavoce del ministero degli esteri cinese, Lu Kang. "Pechino invita Washington a rendersi conto della delicatezza della questione e del danno che questo potrebbe portare, e spera che gli Stati Uniti possano attenersi alla politica di una Cina e ai tre comunicati congiunti sino-statunitensi", ha detto Lu. "La Cina spera che gli Stati Uniti smetteranno di vendere armi e collegamenti militari a Taiwan, in modo da non danneggiare la relazione tra le due parti", ha aggiunto Lu. Il portavoce ha poi esortato gli Stati Uniti a tornare in pista e incontrare la Cina a metà strada. (Cip)