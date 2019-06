Business news: premier cinese Li, attuare maggiori sforzi per rivitalizzare regione nord-orientale

- La Cina presenterà più misure per accelerare la rivitalizzazione delle vecchie basi industriali nella regione nord-orientale del paese. Lo ha dichiarato il premier cinese Li Keqiang, nel corso di una riunione del gruppo di punta per la rivitalizzazione della regione. Nel sottolineare che il rilancio della Cina nord-orientale dipende dalla riforma e dall'apertura, Li ha esortato le autorità locali a condividere le esperienze di riforma delle zone di libero scambio pilota, semplificare le procedure amministrative e migliorare il contesto imprenditoriale. "Oltre all'attuazione di ulteriori politiche sulla riduzione delle tasse e delle tasse per la regione, il paese aumenterà il sostegno fiscale per la rivitalizzazione. Saranno compiuti ulteriori sforzi per facilitare la riforma delle imprese statali (Soe), eliminare gli ostacoli per le imprese private e approfondire l'apertura lungo il confine ", ha spiegato Li. (Cip)