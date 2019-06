Business news: Singapore-Australia, governi esplorano nuove aree di cooperazione

- I governi di Singapore e Australia stanno esplorando nuove aree di cooperazione in campi quali la sicurezza informatica, quella alimentare e l’economia digitale. Lo ha dichiarato il primo ministro di Singapore, Lee Hsien Loong, in occasione di un incontro con l’omologo australiano, Scott Morrison. Lee ha precisato che le discussioni tra i due paesi in materia di economia digitale sono ancora ad uno stadio preliminare, ma che esiste un ampio margine per approfondire la collaborazione, specie in aree come la fatturazione elettronica, le identità digitali, i pagamenti telematici e l’intelligenza artificiale. Il primo ministro australiano è impegnato nel suo primo viaggio internazionale dopo la vittoria a sorpresa dei conservatori alle elezioni tenute in Australia il mese scorso. (Fim)