Business news: presidente Borsa thailandese, con adesione a Bri collaborazione maggiore con la Cina

- Con la Thailandia che aderirà all'iniziativa Belt and Road (Bri, Nuova via della seta), la cooperazione con la Cina diventerà più forte e contribuirà maggiormente all'economia thailandese. Lo ha dichiarato il presidente della Borsa della Thailandia (Set), Pakorn Peetathawatchai, in una intervista rilasciata all'agenzia ufficiale di stampa cinese "Xinhua". "Ci sono tante cose sulle quali Thailandia e Cina lavoreranno insieme", ha detto Pakorn. Il presidente del Set ha affermato che con il crescere dell'economia cinese, in futuro potrebbero realizzare altri investimenti diretti esteri in Thailandia contribuendo anche a far crescere l'economia del paese. In merito allo sviluppo dell'economia cinese, il presidente del Set ha affermato: "A mio parere, l'economia cinese è in realtà abbastanza sostenibile a lungo termine". (Cip)