Albania: governo Usa su proteste opposizione, Basha e Kryemadhi responsabili in caso di nuove violenze

- Un duro monito è arrivato oggi dagli Stati Uniti ai due principali leader dell'opposizione albanese, Lulzim Basha e Monika Kryemadhi, in vista delle nuove proteste indette per questa sera a Tirana. "Se nelle proteste dell'opposizione ci saranno atti di violenza, per noi i responsabili saranno Basha e Kryemadhi", ha dichiarato Matthew Palmer, vice assistente del segretario di Stato Usa, in un'intervista rilasciata all'emittente televisiva albanese “Top Channel”. La scorsa settimana un’altra manifestazione dell’opposizione è sfociata in atti di violenza di fronte alla sede del parlamento, presa d’assalto con petardi e fumogeni prima dell’intervento della polizia che ha risposto con il lancio di lacrimogeni e gli idranti. “È stato chiaramente dimostrato che quando i leader vogliono che la manifestazione sia pacifica, cosi è”, ha precisato Palmer, secondo il quale "le proteste violente stanno danneggiando gli sforzi dell'Albania per realizzare riforme democratiche e avvicinarsi all'Unione europea. Gli Stati Uniti invitano tutte le parti ad impegnarsi in un dialogo costruttivo, teso a porre fine all'impasse politica”, ha aggiunto Palmer. (segue) (Alt)