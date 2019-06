Albania: governo Usa su proteste opposizione, Basha e Kryemadhi responsabili in caso di nuove violenze (5)

- Il premier ha precisato poi che il leader dell'opposizione "debba essere sicuro che le amministrative saranno svolte il prossimo 30 giugno, e questa maggioranza proseguirà e governare, esercitando la propria responsabilità, per almeno altri due anni, quando scade anche il suo legittimo mandato". L'opposizione da parte sua non fa nessuna retromarcia. Replicando alla lettera di Rama il numero due del Partito democratico (Pd), Gazmend Bardhi, ha affermato che il premier "continua ad ignorare le reali cause della crisi e i reali problemi dei cittadini. Con le sue lettere rivolte all'opposizione, Rama non fa altro che incitare alla violenza e provocare i cittadini che a causa del suo potere hanno perso tutto. Invece di scrivere lettere provocatorie che in modo ipocrita le definisce ‘inviti al dialogo’, Rama deve capire di essere incapace a fermare il trionfo degli albanesi uniti", sottolinea Bardhi. Per oggi l'opposizione ha convocato un'altra protesta di piazza a Tirana, mentre ieri, la maggioranza invece, ha organizzato sempre nella capitale, il comizio di aperture della campagna elettorale per le amministrative. (segue) (Alt)