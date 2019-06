Business news: Cina, Banca mondiale conferma previsioni economiche per il 2019

- La Banca mondiale ha mantenuto le sue previsioni di crescita dell’economia cinese al 6,2 per cento nel 2019, secondo il rapporto semestrale di Global Economic Prospects. La Banca prevede inoltre per la Cina una crescita economica del 6,1 per cento nel 2020. L’istituzione ritiene che l'economia cinese debba fare più affidamento sulla domanda interna per mantenere un tasso di crescita sostenuto. "In risposta al rallentamento e all'ambiente esterno sfavorevole, il governo ha introdotto misure di stimolo basate su incentivi fiscali. Il governo centrale ha lo spazio fiscale per aumentare ulteriormente la spesa, ma aumenta gli stimoli fiscali", ha dichiarato Zhang Ze, direttore dell'Ufficio cinese della Banca mondiale. Il funzionario ha esortato Pechino a individuare fonti di finanziamento appropriate, direttamente dal governo centrale o aumentando i trasferimenti fiscali verso le province. Occorre aumentare la spesa in medicina, istruzione e sicurezza sociale combinata con l'approfondimento delle riforme, e il miglioramento dell'efficienza può aiutare a stimolare la domanda interna e migliorare la qualità del servizio, ha detto Zhang. (Cip)