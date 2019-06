Business news: presidente cinese Xi, approfondire cooperazione con Russia ed elevare relazioni bilaterali

- Il presidente della Cina, Xi Jinping, ha chiesto grandi sforzi per approfondire la cooperazione con la Russia ed elevare le relazioni bilaterali a un livello più alto, poiché i due paesi si trovano ad affrontare nuove sfide. "La Cina e la Russia hanno concordato di aggiornare le loro relazioni a un partenariato strategico globale di coordinamento per una nuova era, nel tentativo di portare i legami a un livello superiore", ha affermato Xi da Mosca, dove si trova in visita di Stato. Xi ha detto che la Cina e la Russia godono di un'amicizia forte e indistruttibile, poiché sin dal secolo scorso i cinesi e i popoli dell’allora Unione Sovietica hanno lavorato insieme e combattuto contro i fascismi. (Rum)