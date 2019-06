Business news: Cina, capacità energia solare installata nel primo trimestre ha raggiunto i 5,2 gigawatt

- La Cina ha aggiunto 5,2 gigawatt di capacità di energia solare installata nel primo trimestre del 2019, guidata da nuovi progetti nella Cina settentrionale e orientale. Lo ha riferito l'Amministrazione nazionale dell'energia (Nea). La capacità totale installata di energia solare ha raggiunto i 179 gigawatt alla fine di marzo, con un aumento del 28 per cento rispetto all'anno precedente. La regione dello Xinjiang e la provincia di Gansu, dove la Cina ha promosso grandi progetti di energia solare, stanno ancora combattendo il problema dello spreco di energia perché molti siti non sono collegati alla rete e l'energia in eccesso non può essere consumata localmente, secondo quanto riferito dalla Nea. (Cip)