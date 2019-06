Business news: Laos, il governo impegnato a investire nel settore del turismo

- Il governo del Laos è impegnato a sviluppare e migliorare cinque strutture turistiche in ogni provincia del paese, accessi alle strade ed altri servizi nel corso di quest'anno per attrarre più turisti: lo ha riportato il quotidiano locale "Vientiane Times". Il ministro per l'Informazione, la Cultura ed il Turismo del Laos, Bosengkham Vongdara, ha dichiarato che il governo del Laos incoraggerà il settore privato a sviluppare infrastrutture e servizi per contribuire alla crescita del turismo. Il ministro ha sottolineato l'importanza della recente campagna d'informazione per promuovere il Laos come meta turistica. "Nonostante il paese non sia riuscito ad attrarre 5 milioni di turisti nel 2018, ha comunque favorito uno sviluppo turistico soddisfacente sia nel settore privato che in quello pubblico", ha dichiarato il ministro. La campagna d'informazione è stata un fattore importante per il 2019, anno del turismo tra Laos e Cina. (Fim)