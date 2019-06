Business news: India, mercati chiudono al ribasso dopo taglio tassi di interesse

- I mercati finanziari indiani hanno reagito con un ribasso degli indici alla decisione della Reserve bank of India (Rbi), la banca centrale, di tagliare i tassi di interesse di 25 punti base, per la terza volta dall’inizio dell’anno, e di modificare l’indirizzo di politica monetaria da “neutrale” ad “accomodante”. L’indice Nse Nifty, della National Stock Exchange of India di Mumbai, ha perso l’1,48 per cento, scendendo a 11.843,75, mentre il Bse Sensex della Bombay Stock Exchange, sempre a Mumbai, è sceso dell’1,38 per cento, a 39.529,72. L’interesse sui titoli di Stato decennali è sceso al 6,911 per cento, mentre la rupia si è deprezzata rispetto al dollaro, col quale è stata scambiata a 69,3125. (Inn)