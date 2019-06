Incidenti stradali: scontro tra due auto su A4 tra Rho e Arluno, 6 feriti non gravi

- Un incidente autostradale è avvenuto sabato pomeriggio intorno alle 16.30 sul tratto milanese dell'A4 Torino-Trieste tra Rho e Arluno. Due auto, con a bordo complessivamente sei persone, si sono scontrate e una delle due, un suv bianco, si è ribaltato in mezzo alla carreggiata. Dalle primissime informazioni per la gravità dell’incidente è stato fatto alzare in via precauzionale l’eliambulanza oltre all’invio delle ambulanze e dei mezzi vigili fuoco. Nessuno dei sei occupanti dei due veicoli, tre maschi e altrettante donne di età compresa tra i 27 e i 77 anni, è risultato essere in gravi condizioni. (Rem)