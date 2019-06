Usa: accordo su migranti, Trump ringrazia presidente e ministro Esteri Messico

- Il presidente degli Stati uniti Donald Trump ha ringraziato il suo omologo messicano, Andres Manuel Lopez Obrador, e il ministro degli Esteri Marcelo Ebrard per gli sforzi compiuti durante i negoziati che hanno portato a un nuovo accordo sulla gestione del flusso di migranti. in un messaggio pubblicato sul proprio profilo twitter, Trump ha detto di "voler ringraziare" presidente e ministro, "assieme ai molti funzionari di Messico e Stati Uniti, per aver lavorato così a lungo e con impegno per completare l'accordo sulla migrazione". La firma dell'accordo ha portato la Casa Bianca ad annunciare il ritiro della minaccia di imporre dazi alle importazioni su tutti i prodotti messicani, che sarebbe dovuto scattare lunedì. E molti sono stati i messaggi che Trump ha pubblicato sul tema: "Sono tutti emozionati per il nuovo accordo con il Messico", aveva scritto poco prima il capo dello stato. (segue) (Res)