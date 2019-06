Business news: Cina, Fmi riduce previsioni crescita del Pil per il 2019 dal 6,3 al 6,2 per cento

- Il Fondo monetario internazionale (Fmi) ha ridotto le sue previsioni di crescita economica per il 2019 per la Cina al 6,2 per cento per l'incertezza in merito alle frizioni commerciali, affermando che un maggiore allentamento della politica sarebbe giustificato se la guerra commerciale sino-americana si intensificasse. Il downgrade è avvenuto solo due mesi dopo che l'Fmi aveva rivisto al rialzo le sue previsioni della Cina al 6,3 per cento dal 6,2, in parte sulle prospettive di un accordo commerciale con gli Stati Uniti. Ridotte anche le previsioni di crescita per il 2020 al 6 per cento dal 6,1. Un'improvvisa escalation nella disputa commerciale lo scorso mese ha fatto crescere i rischi per la seconda più grande economia del mondo dalle maggiori tariffe Usa su miliardi di dollari di merci cinesi. "La crescita dovrebbe attestarsi al 6,2 e al 6,0 per cento rispettivamente nel 2019 e 2020", ha dichiarato il vicedirettore generale dell'Fmi David Lipton in una nota. "Le prospettive a breve termine rimangono particolarmente incerte, considerato il potenziale per un'ulteriore escalation delle tensioni commerciali", ha aggiunto. (Cip)