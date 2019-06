Business news: Cina-Usa, multa da 24 milioni di dollari a Ford nel pieno della guerra commerciale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le autorità cinesi hanno imposto ieri, 5 maggio, una multa da 162,8 milioni di yuan (23,6 milioni di dollari alla joint venture cinese di Ford Motor, accusata di violazione delle norme antitrust. La sanzione giunge pochi giorni dopo l’annuncio dell’avvio di indagini da parte dei regolatori cinesi a carico di FedEx. Changan Ford Automobile, che il costruttore di automobili Usa opera in collaborazione con l’azienda di Stato cinese Chongqing Changan Automobile, ha ordinato ai suoi concessionari nell’area metropolitana di Chongqing di fissare prezzi minimi per la rivendita dei veicoli sin dal 2013, secondo l’Amministrazione di Stato per la regolamentazione del mercato cinese. Secondo i regolatori cinesi, le azioni dell’azienda “hanno privato i concessionari downstream di autonomia nella definizione dei prezzi, escluso e reindirizzato la competizione all’interno del marchio, e danneggiato la libera competizione e i legittimi interessi dei consumatori”. La multa equivale al 4 per cento delle vendite annue della joint venture a Chongqing. La sanzione giunge in un contesto di crescente tensione commerciale con gli Stati Uniti. Wendy Cutler, vicepresidente dell’Asia Society Policy Institute ed ex negoziatore commerciale statunitense, ha commentato che gli Usa “non hanno altra scelta, se non guardare a questa iniziativa attraverso le lenti della disputa commerciale”. (Cip)