Amministrative Lazio: domani i ballottaggi, quasi ovunque sarà sfida tra centrodestra e centrosinistra (2)

- A Civitavecchia Ernesto Tedesco, il leghista candidato da tutto il centrodestra, parte con un grande vantaggio - per un un soffio ha sfiorato la vittoria al primo turno. Si è fermato poco prima della metà più uno dei consensi, al 48,8 per cento. A tentare il miracolo sarà il medico Carlo Tarantino, sostenuto dal Pd e da quattro liste civiche con il 21,8 per cento. Dopo 5 anni di governo del sindaco M5s Antonio Cozzolino la città che ospita uno dei porti più importanti di Italia torna al passato. La vicesindaco uscente, la pentastellata Daniela Lucernoni, al primo turno si è fermata al 19,4 per cento. Anche l'altro comune che fu governato dai pentastellati, Nettuno, vedrà un ballottaggio tra il candidato del centrodestra Alessandro Coppola e quello del centrosinistra Waldemaro Marchiafava. Coppola è in netto vantaggio con il 41,1 per cento dei consensi (trascinato dalla Lega al 21,1 per cento), mentre Marchiafava è al 24,8 per cento. (segue) (xcol4)