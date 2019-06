Venezia: Brignone-Civati (Possibile), da manifestazione un no a grandi navi (2)

- Per i due esponenti di Possibile, "la stessa idea di città che il turismo delle grandi navi ha in mente è insostenibile. Il modello è quello di un grande parco a tema, con tanto di tornelli all'ingresso, con tutte le conseguenze che questo ha sia sui residenti sia sui visitatori e su chi vive la città per lavoro o studio. Un tema che è strettamente intrecciato con le pressanti questioni abitative, con la turistizzazione e gentrificazione degli spazi urbani e con l'uso degli spazi comuni. Il dibattito - concludono - eterno e sempre uguale, come se avessimo tutto il tempo del mondo e l'emergenza climatica non fosse già qui, con solo undici anni rimasti per invertire la rotta, su grandi navi, grandi opere, grandi numeri, è scardinato dalla potenza del messaggio di Greta Thunberg, che ci ricorda che non si è mai troppo piccoli per fare la differenza". (Com)