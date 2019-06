Roma: giovane accoltellato all'Eur, responsabile fermato da Ps. In casa abiti sporchi di sangue

- Il responsabile dell'accoltellamento avvenuto questa notte a Roma nel quartiere Eur è stato sottoposto a fermo di Polizia giudiziaria dalla Polizia di Stato. Si tratta di un giovane di 22 anni, italiano, che è stato trovato per strada. A seguito di un controllo nella sua abitazione, sono stati trovati inoltre, alcuni abiti sporchi di sangue. Il giovane accoltellato, un 20enne egiziano, non è più in pericolo di vita. (Rer)