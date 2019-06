Albania: governo Usa su proteste opposizione, Basha e Kryemadhi responsabili in caso di nuove violenze (6)

- Il Partito socialista, al governo in Albania, ha di recente lanciato la campagna elettorale per le elezioni amministrative del 30 giugno. Il primo ministro albanese Edi Rama ha criticato la linea del boicottaggio del voto scelta dall'opposizione, come un danno "per il paese" e per "tutti gli albanesi interessati alla pace ed allo sviluppo sociale, economico, ed alla piena integrazione dell'Albania nell'Unione europea". Secondo Rama, abbandonare il parlamento, incitare alla violenza e boicottare le elezioni è essenzialmente "una fuga" dalle responsabilità democratiche. Rama ha ricordato la scelta compiuta dall'Albania anni fa di vivere in un "sistema multipartitico" e di lottare per unire il paese all'Europa: "Siamo entrati in un nuovo percorso di democrazia dopo una dittatura comunista di mezzo secolo e uno stile di vita imposto, in cui l'avversario politico era semplicemente un nemico da combattere senza alcuna pietà e da annullare senza alcuna esitazione - ha detto -. Oggi la nostra vita politica soffre dell'incapacità di rispettare l'avversario", ha osservato ancora Rama riconoscendo l'irreversibilità della scelta dell'opposizione di non partecipare alle elezioni di fine mese. (Alt)