Meteo: le previsioni per domani a Torino e in Piemonte

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A Torino domani, domenica 9 giugno, cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge, in assorbimento dalla sera, sono previsti 6mm di pioggia. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 23°C, la minima di 17°C, lo zero termico si attesterà a 3650m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nord, al pomeriggio assenti o deboli e proverranno da Nordest. Nessuna allerta meteo presente.Piemonte: l'anticiclone subtropicale protegge gran parte d'Italia ma viene disturbato sul suo bordo occidentale da aria più umida atlantica. Domenica caratterizzata da maggior variabilità con nubi più frequenti su Alpi, Val d'Aosta e alto Piemonte con acquazzoni e qualche temporale in possibile sconfinamento alle pianure centro-settentrionali tra sera e notte; non escluso qualche fenomeno anche di forte intensità. Variabilità sulla Liguria ma sostanzialmente asciutto, così come sul Piemonte sud-orientale ( più soleggiato sulla Liguria di levante). Temperature in calo nei massimi specie tra alto Piemonte e Valle d'Aosta. Venti deboli o moderati tra Nord e Levante, con rinforzi durante i temporali. Mar Ligure poco mosso o localmente mosso al largo.(Rpi)