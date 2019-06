Albania: presidente Meta annulla data delle elezioni amministrative

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Repubblica albanese, Ilir Meta, ha annunciato di aver deciso di annullare la data delle amministrative, in programma per il prossimo 30 giugno. In una dichiarazione pubblica, Meta ha fatto sapere che "le motivazioni legali di questa decisione saranno resi pubblici lunedì prossimo". Il capo dello Stato ha sostenuto che "nell'attuale situazione non è possibile lo svolgimento di elezioni vere, rappresentative e inclusive", riferendosi al fatto che l'opposizione di centrodestra guidata da Lulzim Basha ha annunciato che avrebbe boicottato le consultazioni, minacciando persino di ostacolare il loro svolgimento. La maggioranza di centrosinistra, guidata dal premier Edi Rama, invece ha insistito sul fatto che "le elezioni devono svolgersi nella data prestabilita". (Alt)