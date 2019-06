Business news: India, Banca mondiale conferma previsione di crescita per il 2019-20 al 7,5 per cento

- La Banca mondiale ha lasciato invariata, al 7,5 per cento, la previsione di crescita per l’India per l’anno fiscale 2019-20 (da aprile 2019 a marzo 2020). La previsione è contenuta nel rapporto “Global Economic Prospects: Heightened Tensions, Subdued Investment”, che rivede in lieve ribasso le prospettive globali, al 2,6 per cento (lo 0,3 per cento in meno rispetto alle stime precedenti) e quelle per l’Asia meridionale, al 6,9 per cento (0,2 per cento in meno). Nel documento si osserva che le “schermaglie militari” tra i due paesi più grandi dell’Asia del Sud, l’India e il Pakistan, non hanno avuto ripercussioni economiche significative, ma si avverte che una riacutizzazione delle tensioni potrebbe “accrescere l’incertezza, deprimere la fiducia e pesare sugli investimenti nella regione”. Per l’economia pakistana si prevede, comunque, un rallentamento, al 2,7 per cento. L’organizzazione cita tra i fattori di incertezza per l’India e gli altri paesi sud-asiatici anche la Brexit, l’uscita del Regno Unito dall’Unione europea: “Una Brexit senza accordo potrebbe avere un impatto significativo sulle esportazioni di questi paesi verso il Regno Unito, in assenza di nuovi accordi commerciali”. (Inn)