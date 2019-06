Albania: iniziata protesta opposizione, polizia teme nuovi atti violenti

- E' iniziata a Tirana la nuova manifestazione dell'opposizione che da circa quattro mesi ricorre alle proteste di piazza per chiedere le dimissioni del premier Edi Rama e l'istituzione di un governo transitorio che si occupi di condurre il paese a elezioni anticipate. La polizia ha fatto sapere di temere nuove tensioni, come nella manifestazione di domenica scorsa sfociata in atti di violenza di fronte alla sede del parlamento. Attaccata con petardi, fumogeni e razzi di fuochi d'artificio, la polizia ha risposto con i lacrimogeni e gli idranti. "Abbiamo informazioni preoccupanti", ha dichiarato nel pomeriggio la polizia che ha dispiegato circa 1.700 agenti per la tutela delle principali istituzioni che durante le precedenti giornate di protesta sono diventate un bersaglio dei manifestanti. (segue) (Alt)