Business news: Vietnam, ministero Industria ha annunciato dazi anti-dumping temporanei su export alluminio dalla Cina

- Il ministero dell'Industria e del commercio del Vietnam ha annunciato, a partire da oggi, una tariffa anti-dumping temporanea per i prodotti di alluminio originari della Cina. Lo riferisce la stampa vietnamita che spiega che, dopo un'inchiesta di cinque mesi sulla misura in cui le importazioni di alluminio dalla Cina danneggiano i produttori nazionali, il ministero ha deciso di ridurre le tariffe del 2,46-35,58 per cento per 120 giorni. La tassa si applica specificamente ai prodotti in alluminio non legato sotto forma di barre, barre e altri utilizzati per realizzare porte, pareti, strutture di stoccaggio, decorazioni interne ed esterne e telai per macchine ed edifici, fa sapere il ministero. L'aliquota d'imposta varia a seconda del produttore cinese e il ministero ha nominato 16 aziende cinesi come dumping in Vietnam. (Fim)